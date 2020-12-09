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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Sarıyer Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Sarıyer Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta erteleme maçında VakıfBank, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çıldır, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Guimaraes (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz)

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Bashnakova, Şeyma Nur Akbulut, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Merve İkbal Albayrak (Gizem Düzeltir, Mısra Aşçı, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge)

Setler: 25-16, 25-18, 25-16

Süre: 66 dakika (20, 25, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Sarıyer Belediyespor

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