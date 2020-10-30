Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Nilüfer Belediyespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Gizem Örge Güner, Ayşe Melis Gürkaynak, Selin Adalı)
Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)
Setler: 25-23, 25-19, 25-20
Süre: 87 dakika (27, 31, 29)
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