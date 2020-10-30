MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriMisli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Nilüfer Belediyespor
GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Nilüfer Belediyespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:29 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Nilüfer Belediyespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Nilüfer Belediyespor
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Rasic, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Gizem Örge Güner, Ayşe Melis Gürkaynak, Selin Adalı)

Nilüfer Belediyespor: Wilhite, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)

Setler: 25-23, 25-19, 25-20

Süre: 87 dakika (27, 31, 29)  

Misli.com Sultanlar Ligi | VakıfBank 3-0 Nilüfer Belediyespor

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle