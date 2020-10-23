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Voleybol
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 18:06 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Türk Hava Yolları 3-2 Nilüfer Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Türk Hava Yolları 3-2 Nilüfer Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Gökbudak, Özgenur Çetier)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 21-25, 15-9
Süre: 137 dakika (27, 30, 32, 31, 17)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Türk Hava Yolları 3-2 Nilüfer Belediyespor

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