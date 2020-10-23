Misli.com Sultanlar Ligi | Türk Hava Yolları 3-2 Nilüfer Belediyespor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Kingdon, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Polen Ünver, Nursevil Gökbudak, Özgenur Çetier)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)
Setler: 21-25, 25-21, 25-21, 21-25, 15-9
Süre: 137 dakika (27, 30, 32, 31, 17)
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