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Voleybol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:17 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Sistem9 Yeşilyurt 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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Misli.com Sultanlar Ligi | Sistem9 Yeşilyurt 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 12. hafta erteleme maçında Sistem9 Yeşilyurt, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen

Sistem9 Yeşilyurt: Burcu Yönder, Derya Cebecioğlu, İlayda Uçak, Carutasu, Derya Güç, Cross (Bihter Dumanoğlu, Duru Aksu, İrem Kaya, Ece Hocaoğlu Şanlı, Aybuke Çetinay Tuna)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Ceren Erdinç, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Gözde Nur Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Bade Keskin)

Setler: 25-15, 25-17, 25-21

Süre: 65 dakika (19, 22, 24)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Sistem9 Yeşilyurt 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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