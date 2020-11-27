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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | PTT 3-1 Beşiktaş

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Misli.com Sultanlar Ligi | PTT 3-1 Beşiktaş
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında PTT, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Ali Sarıkuzu

PTT: Merve Tanyel, Su Zent, Dimitrova, Mejia, Vuchkova, Ece Morova (Aysun Suna Alan, Simay Kurt, Yağmur Mislina Kılıç, Cansu Aydınoğulları, Dilşat Kavas Nur)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Derin Taşdemir, Sude Pehlivan, (Erce Kasapoğlu, Göknur Silen, Gökçe Akkaya)

Setler: 25-17, 25-12, 24-26, 25-21

Süre: 101 dakika (25, 21, 28, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi | PTT 3-1 Beşiktaş

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