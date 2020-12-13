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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 15:42 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 PTT

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Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 PTT
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Merve Tanıl, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)

PTT: Yağmur Mislina Kılıç, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Eve (Simay Kurt, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Dilşad Kavas Nur, Ceyda Aktaş)

Setler: 25-23, 25-17, 25-19

Süre: 88 dakika (30, 29, 29) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 PTT

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