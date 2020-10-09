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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 Çan Gençlik Kalespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 Çan Gençlik Kalespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)

Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)

Setler: 25-16, 25-14, 25-17

Süre: 75 dakika (24, 26, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 Çan Gençlik Kalespor

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