Misli.com Sultanlar Ligi | Nilüfer Belediyespor 3-0 Çan Gençlik Kalespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Johnson, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan)
Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi)
Setler: 25-16, 25-14, 25-17
Süre: 75 dakika (24, 26, 25)
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