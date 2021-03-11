Misli.com Sultanlar Ligi: Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle tamamladı

3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ’Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı’ olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi’nin 30’uncu ve son haftasında Çan Gençlik Kale Spor’a konuk oldu. Karşılaşmayı 25-17, 25-16 ve 25-10luk setlerle 3-0 galip tamamlayan sarı siyahlılar, normal sezonu 87 puanla zirvede tamamladı.



Çanakkale’deki Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Kapalı Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı siyahlı ekip ilk teknik molaya 12-9luk üstünlükle girdi. Hücum ve bloktaki etkisini artıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ilk seti 25-17lik skorla üstün tamamladı. İkinci sete etkili bir başlangıç yapan sarı siyahlılar, 2nci teknik molaya 12-7 önde girdi. Molanın ardından oyun ve skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti 25-16lık skorla kazandı. Son sette teknik molaya 12-4lük skorla önde giren VakıfBank, seti 25-10, maçı da 3-0 kazandı.

SON 52 KARŞILAŞMADA 50 GALİBİYET



Bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 29 galibiyet elde eden sarı siyahlılar, normal sezonda 86 set kazanırken, rakiplerine sadece 8 set alma imkanı tanıdı. Ayrıca VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin son iki sezonunda oynadığı 52 karşılaşmada 50 galibiyet aldı.



SALON: Çan Şehit Halil İbrahim Eriç Spor Salonu



HAKEMLER: Arzu Uzatöz, Eyipcan Kayışoğlu



ÇAN GENÇLİK: Braga 7, Souza 3, Nur Sena 5, Dilan 6, Simay Gazi 1, Dilara (L), Hande Naz 3, Nil Sahra, İclal, Miray, Simay Merdin, Ceylan



VAKIFBANK: Cansu 6, Tuğba 11, Melis 6, Gabi 11, Haak 14, Ayça (L), Kübra, Eda 3, Meliha 3, Michelle, Gözde, Milena 10



SETLER: 17-25, 16-25, 10-25



SÜRE: 68 dakika (22, 26, 20)

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