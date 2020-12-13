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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Kuzeyboru 0-3 VakıfBank

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Misli.com Sultanlar Ligi | Kuzeyboru 0-3 VakıfBank
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta müsabakasında VakıfBank, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Gorrel, Humay Topaloğlu, Merve Çepni, Arzum Tezcan)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Melis Ayşe Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu, Haak, Bartsch-Hackley, Ognjenovic (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Gabi, Gözde Yılmaz)

Setler: 16-25, 25-22, 13-25, 12-25

Süre: 97 dakika (29, 27, 21, 20) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Kuzeyboru 0-3 VakıfBank

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