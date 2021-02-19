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Voleybol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi: Kuzeyboru 0-3 Eczacıbaşı VitrA

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Misli.com Sultanlar Ligi: Kuzeyboru 0-3 Eczacıbaşı VitrA
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Ikic, Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık )
Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Saliha Şahin, Ogbogu, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Melisa Memiş)

Setler: 22-25, 19-25, 22-25

Süre: (81 dakika) 26, 27, 28

Misli.com Sultanlar Ligi: Kuzeyboru 0-3 Eczacıbaşı VitrA

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