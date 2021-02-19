Misli.com Sultanlar Ligi: Kuzeyboru 0-3 Eczacıbaşı VitrA
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen
Kuzeyboru: Ikic, Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık )
Eczacıbaşı VitrA: Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Mirkovic, Saliha Şahin, Ogbogu, Boskovic (Şebnem Simge Aköz, Melisa Memiş)
Setler: 22-25, 19-25, 22-25
Süre: (81 dakika) 26, 27, 28
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...