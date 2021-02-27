Misli.com Sultanlar Ligi: Karayolları 3-0 Galatasaray HDI Sigorta
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Karayolları, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Bilal Çağlar
Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Fatmanur Yılmaz, Tutku Burcu Yüzgenç, Seda Aslanyürek, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selis Selvi)
Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Kosheleva, Sezen Keşkekoğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Arifoğlu (Derya Çayırgan, İlkin Aydın, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak, Gizem Güreşen)
Setler: 25-22, 25-22, 25-22
Süre: 90 dakika (28, 30, 32)
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