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Voleybol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-1 Çan Gençlik Kalespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-1 Çan Gençlik Kalespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta erteleme maçında İlbank, Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

İlbank: Ezgi Arslan, Jack, Mori, Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Mambru (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ceren Karagöl)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Emine Arıcı (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)

Setler: 18-25, 25-21, 32-30, 27-25

Süre: 132 dakika (26, 31, 43, 32)

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-1 Çan Gençlik Kalespor

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