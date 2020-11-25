MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriMisli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-0 Beşiktaş
GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-0 Beşiktaş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-0 Beşiktaş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-0 Beşiktaş
Abone Olgoogle-news

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında İlbank, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Aysim Erginay

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Yaprak Erkek, Eylül Karadaş, Ceren Çınar, Yasemin Özel)

Beşiktaş: Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Ezgi Derin Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay (Erce Kasapoğlu, Ece Günesen, Göknur Silen)

Setler: 25-17, 25-21, 25-16

Süre: 73 dakika (23, 27, 23)

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 3-0 Beşiktaş

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle