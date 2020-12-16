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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 0-3 Kuzeyboru

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Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 0-3 Kuzeyboru
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta maçında Kuzeyboru, İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Bilal Çağlar

İlbank: Birgül Parlak, Ceyda Durukan, Yağmur Karaoğlu, Ezgi Arslan, Jack, Mori (Ceren Önal, Mambru, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl)

Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Hümay Topaloğlu)

Setler: 21-25, 21-25, 22-25

Süre: 81 dakika (24, 28, 29) 

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 0-3 Kuzeyboru

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