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Voleybol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:33 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 0-3 Galatasaray HDI Sigorta
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Erkan Sarı

İlbank: Mori, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Mambru, Ezgi Arslan, Ceyda Durukan (Ceren Önal, Eylül Karadaş, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk (Gizem Güreşen)

Setler: 21-25, 15-25, 13-25

Süre: 70 dakika (26, 23, 21) 

Misli.com Sultanlar Ligi | İlbank 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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