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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:31 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Beşiktaş

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Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Beşiktaş
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 9.hafta karşılaşmasında Galatasaray HDİ Sigorta, sahasında Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral

Galatasaray HDİ Sigorta: Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Rykhılıuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak, Elifsu Ericek, Nilay Karaağaç, Derya Çayırgan)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız ( Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Göknur Silen)

Setler: 25-14, 25-20, 25-13

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 3-0 Beşiktaş

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