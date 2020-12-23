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Voleybol
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Sarıyer Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Sarıyer Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. hafta erteleme maçında Sarıyer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Seçkin Yener

Galatasaray HDI Sigorta: Hazal Selin Arifoğlu, Çağla Akın, İlkin Aydın, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Güldeniz Önal (Gizem Güreşen, Elif Su Eriçek, Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)

Sarıyer Belediyespor: Rigdon, Merve İkbal Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova, Gizem Mısra Aşçı (Sinem Bayazıt, Dilara Bilge, Miniriye Vatansever, İrem Çor, Yaren Hatipoğlu)

Setler: 20-25, 18-25, 25-18, 19-25

Süre: 114 dakika (28, 31, 28, 27)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Galatasaray HDI Sigorta 1-3 Sarıyer Belediyespor

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