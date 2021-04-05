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Voleybol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet'i yenen Eczacıbaşı VitrA, yarı final serisinde eşitliği sağladı

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Misli.com Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet'i yenen Eczacıbaşı VitrA, yarı final serisinde eşitliği sağladı

Eczacıbaşı VitrA, Misli.com Sultarlar Ligi play-off 1-4'cülük etabı ikinci maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabı ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenerek yarı final serisinde 1-1 eşitliği sağladı.

Serinin üçüncü ve son karşılaşması 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
Fenerbahçe Opet: Robinson, Dicle Nur Babat, Vargas, Mhajlovic, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, Busa, Cansu Çetin)
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ogbogu, Boskovic, Thompson, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Mirkovic, Fatma Yıldırım)
Setler: 23-25, 25-20, 25-19, 23-25, 17-19
Süre: 139 dakika (28, 27, 27, 30, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opeti yenen Eczacıbaşı VitrA, yarı final serisinde eşitliği sağladı

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