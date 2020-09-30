MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriMisli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-1 Çan Gençlik Kalespor
GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-1 Çan Gençlik Kalespor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-1 Çan Gençlik Kalespor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-1 Çan Gençlik Kalespor
Abone Olgoogle-news

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, Busa, Dicle Nur Babat, Vargas, Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, İpar Özay Kurt, Melis Yılmaz, Naz Aydemir Akyol, Ceren Kestirengöz)

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Ceylan Arısan (Işıl Öz, Hande Naz Şimşek, Dilara Bağcı, Simay Gazi, Elif Boran)

Setler: 28-26, 19-25, 25-19, 25-22

Süre: 36, 27, 30, 33 (126 dakika)

Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-1 Çan Gençlik Kalespor

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle