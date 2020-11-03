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Voleybol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Lila Şengün, İpar Kurt, Dicle Babat, Ceren Kestirengöz, Cansu Çetin, Bahar Guidetti (Melis Yılmaz, Gülce Güçtekin, Aylin Sarıoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Nazlı Polat, Deniz Uyanık, İklimya Demir, Zekiye Ünal, Gözde Turan (Buse Kaygısız, Açelya Özman)

Setler: 25-14, 25-8, 25-13

Süre: 57 dakika (20, 17, 20)

Misli.com Sultanlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-0 Beylikdüzü Voleybol İhtisas

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