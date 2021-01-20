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GeriVoleybol Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-2 Sarıyer Belediyespor
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Voleybol
aa-spor
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:07 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-2 Sarıyer Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-2 Sarıyer Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasından ertelenen karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Şebnem Aköz, Yasemin Güveli, Mirkovic, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)

Sarıyer Belediyespor: İrem Çor, Rigdon, İkbal Merve Albayrak, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdülazimova (Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Yaren Hatipoğlu, Dilara Bilge)

Setler: 23-25, 25-19, 25-15, 17-25, 15-8

Süre: 122 dakika (28, 27, 24, 25, 18)

 

Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-2 Sarıyer Belediyespor

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