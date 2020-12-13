Misli.com Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Çan Gençlik Kalespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Akif Altın
Eczacıbaşı VitrA: Elif Şahin, Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı (Simge Aköz, Melisa Memiş, Fatma Yıldırım)
Çan Gençlik Kalespor: Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Dilara Bağcı, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)
Setler: 25-22, 25-17, 25-20
Süre: 32, 26, 28 (86 dakika)
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