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Haber Giriş: 09.12.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

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Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)
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İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

VakıfBank'ın 19 maçta 18 galibiyet ve 54 puanla zirvede yer aldığı heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından bugün canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maç...

13:00 PTT – Beylikdüzü Voleybol İhtisas
15.00 Vakıfbank – Sarıyer Bld.
17:00 Kuzeyboru – Nilüfer Bld.

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol... 

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

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