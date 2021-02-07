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Voleybol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)

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Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)
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İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!

VakıfBank'ın 25 maçta 24 galibiyet ve 72 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta sonu mücadeleleriyle kaldığı yerden devam edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)

İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından bugün canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maç...

13.00 GALATASARAY HDI SİGORTA – NİLÜFER BELEDİYE
13.00 İLBANK – FENERBAHÇE OPET
14.00 KUZEYBORU GENÇLİK - BEŞİKTAŞ
15.30 KARAYOLLARI - SARIYER
15.30 THY – ANKARA PTT
18.00 BEYLİKDÜZÜ - YEŞİLYURT

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (7 Şubat 2021)

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