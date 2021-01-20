Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (20 Ocak 2021)
İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!
VakıfBank'ın 24 maçta 23 galibiyet ve 69 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından bugün canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maç...
14.00 ECZACIBAŞI VİTRA - SARIYER BLD.
17.00 GALATASARAY HDI SİGORTA - SİSTEM9 YEŞİLYURT
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