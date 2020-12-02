Misli.com Sultanlar Ligi Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (2 Aralık)
İsim sponsoru olduğu Sultanlar Ligi'ndeki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com Sultanlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor!
VakıfBank'ın 17 maçta 16 galibiyet ve 48 puanla zirvede yer aldığı Sultanlar Ligi'nde heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından ve MisliTV YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 İlbank – Galatasaray HDI Sigorta
16:00 Sarıyer Bld. – Vakıfbank
16:00 Kuzeyboru – Türk Hava Yolları
16:30 Beşiktaş – Çan Gençlik Kale Spor
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