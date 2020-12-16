Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 1-3 Nilüfer Belediyespor
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun
Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Merve Tanıl)
Setler: 25-23, 21-25, 14-25, 22-25
Süre: 115 dakika (29, 33, 25, 28)
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