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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:35 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 1-3 Nilüfer Belediyespor

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Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 1-3 Nilüfer Belediyespor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Hande Naz Şimşek, Borgo, Braga, Nur Sena Kasap (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilan Yaşar)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Sıla Özyürek, Merve Tanıl)

Setler: 25-23, 21-25, 14-25, 22-25

Süre: 115 dakika (29, 33, 25, 28)

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 1-3 Nilüfer Belediyespor

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