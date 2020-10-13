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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 17:34 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 PTT

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Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 PTT
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında PTT, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Handa Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilara Bağcı)

PTT: Ceyda Aktaş, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt)

Setler: 20-25, 18-25, 18-25

Süre: 81 dakika (28, 26, 27) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 PTT

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