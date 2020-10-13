Misli.com Sultanlar Ligi | Çan Gençlik Kalespor 0-3 PTT
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında PTT, deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
Çan Gençlik Kalespor: Emine Arıcı, Borgo, Souza, Dilan Yaşar, Handa Naz Şimşek, Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Elif Boran, Simay Gazi, Dilara Bağcı)
PTT: Ceyda Aktaş, Vuchkova, Dimitrova, Cansu Aydınoğulları, Zent, Mejia (Simay Kurt)
Setler: 20-25, 18-25, 18-25
Süre: 81 dakika (28, 26, 27)
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