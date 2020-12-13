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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Beylükdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Misli.com Sultanlar Ligi | Beylükdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Galatasaray HDI Sigorta
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Onur Coşkun, İbrahim Acar

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Gözde Nur Turan, Fatma İklimya Demir, Nazlı Polat, Ceren Erdinç (Buse Kaygısız, Bade Keskin, Açelya Özman)

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Arifoğlu, Sezen Keşkekoğlu, Elifsu Ericek, Güldeniz Önal, Çağla Salih, Beren Yeşilırmak (Derya Çayırgan, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 13-25, 8-25, 15-25

Süre: 55 dakika (19, 17, 19)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Beylükdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Galatasaray HDI Sigorta

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