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Voleybol
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Beşiktaş

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Misli.com Sultanlar Ligi | Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Beşiktaş
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İbrahim Acar, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Nazlı Polat, Deniz Uyanık, Fatma İklimya Demir, Gözde Nur Turan, Ceren Erdinç, Dilara Elmacıoğlu (Buse Kaygısız, Açelya Özman, Zekiye Ünal)

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Seda Aslanyürek, Bengisu Aygün, Seray Altay, Derin Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Rida Erlalelitepe, Deniz Hakyemez, Göknur Silen)

Setler: 18-25, 17-25, 23-25

Süre: 72 dakika (22, 22, 28)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Beylikdüzü Voleybol İhtisas 0-3 Beşiktaş

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