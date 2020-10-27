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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 1-3 Kuzeyboru

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Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 1-3 Kuzeyboru
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Tuncay Sevim

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Göknur Silen, Ece Günesen)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Matea, Ceren Nur Domac, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Dilek Kınık, Gorrel, Arzum Tezcan, Hümay Topaloğlu, Merve Cepni)

Setler: 17-25, 15-25, 25-15, 13-25

Süre: 87 dakika (23, 22, 21, 21) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 1-3 Kuzeyboru

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