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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 VakıfBank

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Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 VakıfBank
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Metin Korkut

Beşiktaş: Göknur Silen, Ezgi Taşdemir, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sinem Yıldız (Erce Kasapoğlu, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Gizem Güner)

Setler: 17-25, 13-25, 17-25

Süre: 67 dakika (22, 21, 24)  

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 VakıfBank

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