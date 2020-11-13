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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe Opet

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Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe Opet
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal

Beşiktaş: Rida, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik (Erce Kasapoğlu, Ezgi Derin Taşdemir, Göknur Silen, Deniz Hakyemez)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Bahar Toksoy, Ceren Kestirengöz, Bianka, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Lila Şengün, Cansu Çetin)

Setler: 20-25, 10-25, 14-25

Süre: 66 dakika (25, 21, 20) 

Misli.com Sultanlar Ligi | Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe Opet

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