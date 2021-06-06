Misli.com ekibinden Euro 2020 C Grubu incelemesi, iddaa tahminleri

Grup içerisindeki ekipleri şampiyonluk oranları düşünüldüğünde 6 grup içerisinde en zayıf olarak nitelendirilen grupta eski gücünden uzak Hollanda, katıldıkları son Avrupa Şampiyonası finallerinde istediklerini alamayan Ukrayna ve Avusturya ile birlikte bu turnuvanın en zayıf halkalarından biri olarak gösterilen Kuzey Makedonya. Bu grupla alakalı ilginç bir durum ise bu grupta başarılı olmak sonraki turda mutsuzluk getirebilir. Öyle ki, bu grubu lider bitirecek ekip, D/E/F gruplarından birinde 3. olacak ekipler karşılaşacak. Bu ekibin de F Grubu’daki Portekiz, Fransa ve Almanya üçlüsünden biri olması olası.

HOLLANDA: 2014’te Brezilya’daki Dünya Kupası’nda yarı final oynadıktan sonraki iki büyük turnuva olan Euro 2016 ve 2018 Dünya Kupası finallerine katılamayan Hollanda, 6-7 sene önceki dönemde daha çok korkulan bir takımdı ancak bu turnuvaya gelirken FIFA sıralamasında 16. sıraya kadar inmeleri onların eski havalarından uzakta olduğunu gösteriyor. Eleme grubunda Almanya’nın arkasında ikinci sırayı aldılar. Gruptaki diğer ekiplerin Belarus, Kuzey İrlanda ve Estonya olduğu düşünüldüğünde beklenen bir sonucu elde ettiler. Kadrolarına baktığımızda yıldız isimlerin varlığı aşikar ancak Robben, Van Persie ve Sneijder’li takımı hatırlayanlar için kadronun derinliği sorgulanabilir düzeyde. Van Dijk’in sakatlığı düşünüldünde De Ligt, Ake, De Drij ve Veltman gibi isimler değerlendirilecektir. Orta alanda De Jong ve Wijnaldum takımın as isimleri olacaktır. Ayrıca Manchester United’lı Donny van de Beek’in de orta alanda önemli performanslar göstermesi bekleniyor. Hücum hattında ise sezonu Galatasaray’da geçiren Ryan Babel’in yanı sıra Depay, Luuk de Jong, Promes gibi isimlerle gruptaki rakiplerin savunmaları için sorun çıkaracaklardır.

UKRAYNA: Eleme grubunda Portekiz ve Sırbistan’ın önünde lider olarak finallere gelme hakkı kazanan Ukrayna’nın önceki finallerdeki performansı onlar açısından tam bir hayal kırıklığıydı. Euro 2016’da C Grubu’nda Almanya, Polonya ve Kuzey İrlanda ise aynı grupta yer alan Ukrayna, golsüz ve puansız olarak grubu son sırada tamamlamıştı. 2018’deki Dünya Kupası elemelerinde de ülkemizde aynı grupta yer almışlardı ancak iki ülke de grubu ilk iki sırada tamamlayamamış ve 2018 Dünya Kupası’nı evinden seyretmek zorunda kalmıştı. Kadro yapılarına baktığımızda özellikle orta sahada uluslararası alanda tecrübesi olan isimleri görüyoruz. Bunların başında Yarmolenko geliyor. Onunla birlikte Zinchenko ve Malinovskyi gibi isimler orta alana kalite getirecekler. Elbette ki sakatlığı olan Konoplyanka’nın olmayışı handikap. Hücum hattında ise her şey Yaremchuk’un eline bakacak gibi. Onun dışındaki isimlerin yeterliliği tam bir soru işareti. Kadroda 8 lejyonerin dışındaki isimlerin çoğunluğu Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev’de top koşturuyor. Bu anlamda yeterli tecrübeye sahip oldukları söylenebilir.

AVUSTURYA: 1998’den beri Dünya Kupası finallerine katılamayan Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerine ise 2 kez katılabilmiş ancak ikisinde de grupta bir puan alarak üst tura çıkamamıştı. Son olarak Euro 2016’da izlediğimiz Avusturya, F Grubu’nda Macaristan, İzlanda ve Portekiz’in olduğu grupta golsüz beraberlik alarak bir puanla son sırada yer almıştı. Kadro yapılarını incelediğimizde Almanya Bundesliga’yı yakından takip edenler için birçok tanıdık isim görmek olası. Bunların en başında Bayern Münih’ten David Alaba geliyor ancak o da turnuva öncesinde Real Madrid ile anlaştı. Savunma hattında Dragovic, Hinteregger, Lainer gibi isimler göze çarpıyor ve Bundesliga’da top koşturan bu isimlerin oluşturduğu savunma hattı yeterli gözüküyor. Orta sahada yine Baumgartlinger, Ilsanker, Baumgartner ve Grillitsch gibi önemli isimler var. Hücum hattında ise Çin Süper Ligi’nde bir süredir önemli işler yapan Marko Arnautovic en güvenilen isim. Sabitzer’in da hücum anlamında takıma katkı yapması bekleniyor. Ayrıca genç Sasa Kalajdzic’ten de Bundesliga’da 16 gol attığı sezonun ardından beklentiler hiç de az değil. Genel olarak bakıldığında Avusturya’nın iyi kadrosu var ancak kalede önemli bir ismin olmayışı ve biraz da tecrübe eksikliği onlar için turnuvada sıkıntı olabilir.

KUZEY MAKEDONYA: Euro 2020 Elemelerinde C Grubu’nu Polonya ve Avusturya’nın arkasında üçüncü sırada tamamlayan Kuzey Makedonya, sonrasında play-off D yolunda sırasıyla Kosova ve Gürcistan’ı devirerek tarihinde ilk kez bir büyük turnuvanın finallerinde yer alma başarısını gösterdi. FIFA sıralamasında 62. sırada olan Kuzey Makedonya, genç bir takıma sahip ancak özellikle hücum hattındaki birkaç isim takımın yaş ortalamasını yükseltiyor. Kadrolarına baktığımızda İspanya, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinde top koşturan isimleri mevcut. Hiç şüphesiz bunlarında başında 37 yaşındaki kaptan Goran Pandev geliyor. Sonrasında Fenerbahçe’de hatırladığımız Elif Elmas’ın yanı sıra Ademi, Bardhi, Nikolov, Trichovski gibi isimler var. Savunma hattındaki en önemli isim Leeds United’dan Alioski. Ristovski ve Ristevski gibi isimler tecrübeli isimler de savunmada önemli rollere sahip olacak. 2022 Dünya Kupası elemelerindeki grup maçında Almanya’yı deplasmanda devirmiş olmaları onların bu gruptaki umudunu arttırıyor.

MİSLİ.COM EKİBİNİN GRUP İDDAA TAHMİNİ:

Avusturya mevcut kadro kalitesiyle, Ukrayna ve turnuvaya ilk kez katılan Kuzey Makedonya’nın tecrübesizliği düşünülürse bu grupta üst tura çıkacak sonuçları alacaktır.

Eğer gruptaki diğer maçta Hollanda’nın son dönemdeki formsuzluğundan faydalanırlarsa işler onlar adına daha da kolaylaşabilir.

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