Misli.com bir kez daha 500 bin TL kazandırdı! Süper Piyango...
Süper Piyango, süper fırsat her akşam 22:15'te sizleri bekliyor! Biletler 3 TL, her akşam 500 bin TL kazanma fırsatı sizlerle...
Bu bir ilandır
Milli Piyango'nun sanal bayiiler için özel olarak çıkardığı "Süper Piyango" adlı oyun, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Bir bilet sadece 3 TL ve her akşam 22:15'te yapılan çekilişle 500 bin TL kazanma fırsatı sizleri bekliyor...
20 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan çekilişte ise büyük ikramiye Misli.com'dan biletini alan bir talihliye çıktı!
#632031 numaralı biletin sahibi 500 bin TL kazandı, sen de kazanabilirsin...
Süper Piyango'da ayrıca 1 değil, 2 değil, tam 3 adet de amorti çekilişi yapılıyor, kazanan talihli siz olabilirsiniz!
Hemen buraya tıkla Misli.com'a üye ol, Süper Piyango ile kazanma fırsatını kaçırma!
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