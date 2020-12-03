Misli.com, Axa Sigorta Efeler Ligi’nin resmi dijital yayıncısı oldu

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, Türk sporuna verdiği desteği artırmaya devam ediyor.

Voleybol severler, AXA Sigorta Efeler Ligi maçlarını SADECE misli mobil ve web TV üzerinden canlı izlerken aynı zamanda takip ettikleri takımın maçlarına canlı bahis oynayarak heyecanı misliyle yaşayacaklar!

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, 28 Kasım itibarıyla Axa Sigorta Efeler Ligi’nin resmi dijital yayıncısı oldu.

Türk sporuna hem kulüpler hem federasyonlar nezdinde verdiği destek ile öne çıkan Misli.com, Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi isim sponsorluğu ile ülkenin uluslararası alanda en başarılı spor dallarından birinin gelişimini desteklerken, şimdi de AXA Sigorta Efeler Ligi resmi dijital yayıncısı olarak voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

28 Kasım 2020 itibarıyla resmi yayın kuruluşu tarafından televizyonda yayınlanan maçlarla birlikte yayınlanmayan Axa Sigorta Efeler Ligi maçları da artık Misli.com mobil ve web TV üzerinden canlı izlenebilecek. Voleybol severler bu büyük heyecanı hem canlı izle hem canlı oyna seçeneğiyle sadece misli.com’da yaşayacak.