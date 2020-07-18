Misli.com ailesi 1.5 milyon kişi

Modern kullanıcı dostu mobil uygulama ve web tasarımı, anında para yatırma-çekme imkanı, üyelerin kupon yapmasını kolaylaştıracak içerik ve istatistikleriyle baştan sona yenilenen misli.com canlı iddaa ve canlı maç yayınlarıyla fark yaratıyor. Misli.com; tüm uygulamalarında canlı İddaa oynanırken maçın canlı yayınının yanı sıra popüler yazarların yer aldığı MisliTV yayınlarıyla üyelerinin kazanmasını kolaylaştıracak tahmin ve içerikler sunuyor.



Misli.com’un ön plana çıkan bir başka özelliği de kazandıran kampanyaları. Şu an yeni ve daha önce üye olan ‘Herkese 5 TL hediye’ eden Misli.com’da, İlk 100 TL’lik İddaa Oyunu’na 10 TL hediye ve haftalık net canlı İddaa kaybına yüzde 10’a varan iade kampanyaları devam ediyor.



Misli.com; Mislicafe uygulamasıyla üyelerinin birbiriyle tahmin ve kupon paylaşmasını sağlayan sosyal platforma da sahip.

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