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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'in 9. haftasında oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'in 9. haftasında oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı

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Misli.com 3. Lig'in 9. haftasında oynanan 21 karşılaşmayla tamamlandı
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Futbolda Misli.com 3. Lig'in 9. haftası oynanan 21 maçla tamamlandı.

Ligde 3 grupta yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. GRUP
Kızılcabölükspor-Manisaspor: 1-1
Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-1
Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-0
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Ofspor: 3-1
Kemerspor 2003-Payasspor: 2-2
Nevşehir Belediyespor-Bucaspor: 2-1
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor-1877 Alemdağspor: 4-3

2. GRUP
Belediye Kütahyaspor-Tekirdağspor: 1-1
Ceyhanspor-Fethiyespor: 2-2
Ağrı 1970-Nazilli Belediyespor: 1-0
İskenderun FK-Karaman Belediyespor: 1-1
Kahta 02-Yomraspor: 0-0
Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-2
Mardin Fosfatspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Hadile Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959: 0-0

3. GRUP
Cizrespor-Şile Yıldızspor: 2-3
Elazığ Karakoçan FK-Osmaniyespor: 0-0
Çarşambaspor-Karşıyaka: 0-0
Gölcükspor-Erbaaspor: 0-1
Çatalcaspor-İçel İdmanyurdu: 1-1

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