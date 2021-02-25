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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 4 grupta 32 maç oynandı...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 4 grupta 32 maç oynandı...

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Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 4 grupta 32 maç oynandı...
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Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup:
Manisaspor-Bucaspor 1928: 0-1
Arnavutköy Belediyespor-1877 Alemdağspor: 4-1
Belediye Derincespor-Artvin Hopaspor: 1-1
Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Ofspor-Kızılcabölükspor: 0-0
Antalya Kemerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Çankaya: 0-0
Payasspor-Fatsa Belediyespor: 2-0

- 2. Grup:
Kahta 02-Tekirdağspor: 2-2
Ceyhanspor-Karaman Belediyespor: 1-1
Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Tokatspor-Ağrı 1970: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy: 0-0
Belediye Kütahyaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1
İskenderun-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Mardin Fosfatspor-Yozgatspor 1959: 1-1

- 3. Grup:
Gölcükspor-Şile Yıldızspor: 0-1
Esenler Erokspor-Altındağspor: 2-0
Isparta 32-Osmaniyespor: 1-1
Arhavispor-Çarşambaspor: 0-0
Çatalcaspor-Somaspor: 0-2
Cizrespor-Karşıyaka: 1-0
Yalovaspor-Batman Petrolspor: 0-0
Elazığ Karakoçan-İçel İdmanyurdu: 1-1

- 4. Grup:
52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi: 4-0
Düzcespor-Bayrampaşaspor: 0-1
Alanya Kestelspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 3-0
Bergama Belediyespor-Muğlaspor: 2-2
68 Aksaray Belediyespor-Kozanspor: 0-0
1954 Kelkit Belediyespor-Adıyaman 1954: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor: 1-0

 

Misli.com 3. Ligde toplu sonuçlar 4 grupta 32 maç oynandı...

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