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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:24 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grupta 10 maç oynandı...

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Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grupta 10 maç oynandı...
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Misli.com 3. Lig'in 6. haftası oynanan maçlarla başladı.

Ligde 4. Grup'taki Bayrampaşa-Düzcespor karşılaşması yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Misli.com 3. Lig'de 3 grupta oynanan 10 maçın sonuçları şöyle:

- 1. Grup

Payasspor-Bucaspor 1928: 0-1

- 3. Grup

Altındağspor-Esenler Erokspor: 0-1
Osmaniyespor FK-Isparta 32 Spor: 1-2

- 4. Grup

Muğlaspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0
Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor: 1-0
Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor: 0-0
Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-1
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 0-0

 

Misli.com 3. Ligde toplu sonuçlar 3 grupta 10 maç oynandı...

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