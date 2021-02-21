MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup 24 maç...
Geri Futbol Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup 24 maç...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup 24 maç...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup 24 maç...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta maçları yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup:

Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor: 1-2
Karaman Belediyespor-Fethiyespor: 0-2
Tekirdağspor-Ceyhanspor: 1-1
Yozgatspor 1959-Kahta 02: 1-2
Darıca Gençlerbirliği-Mardin Fosfatspor: 0-0
Nazilli Belediyespor-İskenderun: 3-1
Çengelköy Futbol Yatırımları-Belediye Kütahyaspor: 2-3
Ağrı 1970-Halide Edip Adıvarspor: 1-2

3. Grup:

Osmaniyespor-Erbaaspor: 0-1
Altındağspor-Isparta 32: 1-0
Şile Yıldızspor-Esenler Erokspor: 1-1
İçel İdmanyurdu-Gölcükspor: 3-0
Batman Petrolspor-Elazığ Karakoçan: 4-2
Karşıyaka-Yalovaspor: 3-2
Somaspor-Cizrespor: 1-0
Çarşambaspor-Çatalcaspor: 2-1

4. Grup:

Siirt İl Özel İdare-Düzcespor: 1-0
Silivrispor-52 Orduspor: 3-2
Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1
Kozanspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Muğlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-4
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bergama Belediyespor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Bayrampaşa-Alanya Kestelspor: 1-2

 

Misli.com 3. Ligde toplu sonuçlar 3 grup 24 maç...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi