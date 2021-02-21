Misli.com 3. Lig'de toplu sonuçlar! 3 grup 24 maç...
Misli.com 3. Lig 2, 3 ve 4. Grup'ta 22. hafta maçları yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
2. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Yomraspor: 1-2
Karaman Belediyespor-Fethiyespor: 0-2
Tekirdağspor-Ceyhanspor: 1-1
Yozgatspor 1959-Kahta 02: 1-2
Darıca Gençlerbirliği-Mardin Fosfatspor: 0-0
Nazilli Belediyespor-İskenderun: 3-1
Çengelköy Futbol Yatırımları-Belediye Kütahyaspor: 2-3
Ağrı 1970-Halide Edip Adıvarspor: 1-2
3. Grup:
Osmaniyespor-Erbaaspor: 0-1
Altındağspor-Isparta 32: 1-0
Şile Yıldızspor-Esenler Erokspor: 1-1
İçel İdmanyurdu-Gölcükspor: 3-0
Batman Petrolspor-Elazığ Karakoçan: 4-2
Karşıyaka-Yalovaspor: 3-2
Somaspor-Cizrespor: 1-0
Çarşambaspor-Çatalcaspor: 2-1
4. Grup:
Siirt İl Özel İdare-Düzcespor: 1-0
Silivrispor-52 Orduspor: 3-2
Adıyaman 1954-Sultanbeyli Belediyespor: 3-1
Kozanspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Muğlaspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-4
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bergama Belediyespor: 1-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Bayrampaşa-Alanya Kestelspor: 1-2
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...