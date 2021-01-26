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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de ikinci yarı yarın başlıyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 11:22 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de ikinci yarı yarın başlıyor!

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Misli.com 3. Lig'de ikinci yarı yarın başlıyor!
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Misli.com 3. Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci yarısı, 4. Grup'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18. hafta maçlarının programı şöyle:

1. Grup:

28 Ocak Perşembe
12.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Artvin Hopaspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 Çankaya Futbol Kulübü-Kızılcabölükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Payasspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Payas İlçe)
13.00 Belediye Derincespor-Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derince Doğal Çim Saha)
13.00 Diyarbekirspor-Manisaspor (Diyarbakır)
13.00 Ofspor-Bucaspor 1928 (Of İlçe)
13.00 Antalya Kemerspor-1877 Alemdağspor (Kemer İlçe)

2. Grup:

28 Ocak Perşembe:
13.00 Tekirdağspor-Karaman Belediyespor (Namık Kemal)
13.00 Yozgatspor 1959-Büyükçekmece Tepecikspor (Yozgat Bozok)
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor (Darıca İlçe)
13.00 Nazilli Belediyespor-Fethiyespor (Nazilli İlçe)
13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Ceyhanspor (Alemdağ)
13.00 Ağrı 1970-Kahta 02 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Tokatspor-Mardin Fosfatspor (Gaziosmanpaşa)
13.00 Halide Edip Adıvarspor-İskenderun Futbol Kulübü (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup:

28 Ocak Perşembe
13.00 Şile Yıldızspor-Altındağ (Şile)
13.00 İçel İdmanyurdu-Osmaniyespor FK (Mersin)
13.00 Batman Petrolspor-Erbaaspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Karşıyaka-Isparta 32 (İzmir Atatürk)
13.00 Somaspor-Esenler Erokspor (Soma Atatürk)
13.00 Çarşambaspor-Gölcükspor (Çarşamba İlçe)
13.00 Arhavispor-Elazığ Karakoçan FK (Arhavi İlçe)
13.00 Çatalcaspor-Yalovaspor (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup:

Yarın
12.00 Silivrispor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Silivri)
13.00 Adıyaman 1954-Bursa Yıldırımspor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Kozanspor-Alanya Kestelspor (İsmet Atlı)
13.00 Muğlaspor-Düzcespor (Muğla Atatürk)
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-52 Orduspor (Başpınar)
13.00 Modafen-Sultanbeyli Belediyespor (Çekmeköy Alemdağ)
13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
13.00 Siirt İl Özel İdare-Bayrampaşa (Siirt Atatürk)

 

Misli.com 3. Ligde ikinci yarı yarın başlıyor

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