MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! Maç programı...
GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! Maç programı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! Maç programı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! Maç programı...
Abone Olgoogle-news

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2, 3 ve 4. Grup'ta 20. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

11 Şubat Perşembe
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Manisaspor (Bolluca)
13.00 Payasspor-Çankaya (Payas İlçe)
13.00 Ofspor-Artvin Hopaspor (Of İlçe)
13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Kızılcabölükspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Belediye Derincespor-Bucaspor 1928 (Belediye Derince Doğal Çim Saha)
13.00 Fatsa Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Fatsa İlçe)
13.00 Antalya Kemerspor-Nevşehir Belediyespor (Kemer İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-1877 Alemdağspor (Diyarbakır)

2. Grup:

11 Şubat Perşembe
13.00 Yozgatspor 1959-Fethiyespor (Sorgun İlçe)
13.00 Tokatspor-Belediye Kütahyaspor (Gaziosmanpaşa)
13.00 Tekirdağspor-Yomraspor (Namık Kemal)
13.00 Darıca Gençlerbirliği-Ceyhanspor (Darıca İlçe)
13.00 Karaman Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kemal Kaynaş)
13.00 Ağrı 1970-İskenderun (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Nazilli Belediyespor-Kahta 02 (Nazilli İlçe)
13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları- Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)

3. Grup:

11 Şubat Perşembe
13.00 Batman Petrolspor-Esenler Erokspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin)
13.00 Altındağ-Osmaniyespor (Çubuk İlçe)
13.00 Çarşambaspor-Yalovaspor (Çarşamba İlçe)
13.00 Karşıyaka-Gölcükspor (İzmir Atatürk)
13.00 Şile Yıldızspor-Erbaaspor (Şile)
13.00 Arhavispor-Cizrespor (Arhavi İlçe)
13.00 Somaspor-Elazığ Karakoçan (Soma Atatürk)

4. Grup:

Yarın:
12.00 Bayrampaşa-Karbel Karaköprü Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12.00 Kozanspor-52 Orduspor (İsmet Atlı)
13.00 Modafen-68 Aksaray Belediyespor (Alemdağ)
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor (Siirt Atatürk)
13.00 Adıyaman 1954-Düzcespor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-1954 Kelkit Belediyespor (Başpınar)
13.00 Muğlaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.00 Silivrispor-Alanya Kestelspor (Silivri)

 

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi Maç programı...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle