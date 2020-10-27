Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 6. maç haftası...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:



- 1. Grup

Yarın:

14.00 Payasspor-Bucaspor (Payas İlçe)

29 Ekim Perşembe:

13.00 Belediye Derincespor-Nevşehir Belediyespor (Belediye Derincespor)

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Artvin Hopaspor (Silivri)

13.00 Manisaspor-1877 Alemdağspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Fatsa Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Kemerspor 2003-Çankaya FK (Kemer)

13.00 Ofspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Of İlçe)

19.00 Diyarbekirspor-Kızılcabölükspor (Diyarbakır)



- 2. Grup

29 Ekim Perşembe:

14.00 Tekirdağspor-Kahta 02 Spor (Namık Kemal)

14.00 Karaman Belediyespor-Ceyhanspor (Kemal Kaynaş)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Ağrı 1970 Spor-Tokatspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.00 Çengelköy-Halide Edip Adıvar (Sultanbeyli Gölet)

14.00 Nazilli Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (Nazilli İlçe)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-İskenderun FK (Darıca İlçe)

14.00 Yozgatspor 1959-Mardin Fosfatspor (Yozgat Bozok)



- 3. Grup:

Yarın:

14.00 Altındağspor-Esenler Erokspor (Çubuk)

14.00 Osmaniyespor-Isparta 32 Spor (7 Ocak)

29 Ekim Perşembe:

14.00 Çarşambaspor-Arhavispor (Çarşamba İlçe)

14.00 Somaspor-Çatalcaspor (Soma Atatürk)

14.00 Karşıyaka-Cizrespor (İzmir Atatürk)

14.00 Batman Petrolspor-Yalovaspor (Batman Yeni Şehir)

14.00 Şile Yıldızspor-Gölcükspor (Şile)

19.00 İçel İdmanyurdu-Elazığ Karakoçan FK (Mersin)



- 4. Grup

Yarın:

14.00 Siirt İl Özel İdare-52 Orduspor (Siirt Atatürk)

14.00 Bayrampaşa-Düzcespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Alanya Kestelspor (Faruk Çelik)

14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen (Başpınar)

14.00 Muğlaspor-Bergama Belediyespor (Muğla Atatürk)

14.00 Kozanspor-68 Aksaray Belediyespor (İsmet Atlı)

14.00 Adıyaman 1954 Spor-1954 Kelkit Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Silivri)

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