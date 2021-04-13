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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

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Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 27. hafta, 2, 3 ve 4. gruplarda ise 31. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 3. Lig'de müsabaka programı şöyle:

- 1. Grup
13.00 Fatsa Belediyespor-Manisaspor (Fatsa İlçe)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-1877 Alemdağspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
15.00 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.00 Ofspor-Diyarbekirspor (Of İlçe)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Payasspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Çankaya-Bucaspor 1928 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Antalya Kemerspor-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)
15.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Arnavutköy Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

- 2. Grup
13.00 Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Tokatspor-Yomraspor (Gaziosmanpaşa)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Ceyhanspor (Dumlupınar)
15.00 İskenderun-Kahta 02 (İskenderun 5 Temmuz)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959 (Darıca İlçe)
15.00 Nazilli Belediyespor-Tekirdağspor (Nazilli İlçe)
15.00 Atlas Maden Çengelköyspor-Karaman Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

- 3. Grup
15.00 Karşıyaka-Şile Yıldızspor (İzmir Atatürk)
15.00 Somaspor-Altındağspor (Soma Atatürk)
15.00 Çarşambaspor-Osmaniyespor (Çarşamba İlçe)
15.00 Arhavispor-Erbaaspor (Arhavi İlçe)
15.00 Çatalcaspor-Isparta 32 (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Cizrespor-Esenler Erokspor (Cizre Hamit Özalp)
15.00 Yalovaspor-Gölcükspor (Yalova Atatürk)
15.00 Batman Petrolspor-İçel İdmanyurdu (Batman Yeni Şehir)

- 4. Grup
15.00 Kozanspor-Siirt İl Özel İdare (İsmet Atlı)
15.00 Muğlaspor-Bayrampaşaspor (Muğla Atatürk)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Başpınar)
15.00 Modafen-Bursa Yıldırımspor (Alemdağ)
15.00 Bergama Belediyespor-Alanya Kestelspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Düzcespor (Dağılgan)
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-52 Orduspor (Kelkit İlçe)
15.00 Dila Gıda Adıyaman 1954-Silivrispor (Adıyaman Atatürk) 

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi

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