MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMisli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi
GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi

Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 23'üncü, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 26. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda yarın yapılacak maçların programı şöyle:

- 1. Grup
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Belediye Derincespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.00 Kızılcabölükspor-Arnavutköy Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Manisaspor (Nevşehir Gazi)
14.00 Artvin Hopaspor-Bucaspor 1928 (Hopa İlçe)
14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Antalya Kemerspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Fatsa Belediyespor-Ofspor (Fatsa)
14.00 Çankaya-Diyarbekirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 1877 Alemdağspor-Payasspor (Alemdağ)

- 2. Grup:
14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor (Fethiye İlçe)
14.00 Yomraspor-Kahta 02 (Yomra İlçe)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin Fosfatspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Karaman Belediyespor-İskenderun (Kemal Kaynaş)
14.00 Tekirdağspor-Belediye Kütahyaspor (Namık Kemal)
14.00 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvar (Sorgun)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor (Darıca İlçe)
14.00 Nazilli Belediyespor-Ağrı 1970 (Nazilli İlçe)

- 3. Grup:
14.00 Isparta 32 Spor-Esenler Erokspor (Isparta Atatürk)
14.00 Erbaaspor-Gölcükspor (Erbaa)
14.00 Osmaniyespor-Elazığ Karakoçan (7 Ocak)
14.00 Altındağspor-Yalovaspor (Çubuk)
14.00 Şile Yıldızspor-Cizrespor (Şile)
14.00 İçel İdmanyurdu-Çatalcaspor (Mersin)
14.00 Batman Petrolspor-Arhavispor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Karşıyaka-Çarşambaspor (İzmir Atatürk)

- 4. Grup:
14.00 Alanya Kestelspor-Düzcespor (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Bursa Yıldırımspor-52 Orduspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Şanlıurfa GAP)
14.00 Bayrampaşa-1954 Kelkit Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Siirt İl Özel İdare-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)
14.00 Silivrispor-Bergama Belediyespor (Silivri)
14.00 Adıyaman 1954-Modafen (Adıyaman Atatürk)
14.00 Kozanspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (İsmet Atlı)

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi