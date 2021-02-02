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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi!

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Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi!
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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 17, 2, 3 ve 4. Grup'ta 19. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

1. Grup:

4 Şubat Perşembe
12.00 Kızılcabölükspor-Fatsa Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.00 Nevşehir Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Nevşehir Gazi)
13.00 Manisaspor-Belediye Derincespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Çankaya (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bucaspor 1928-Diyarbekirspor (Yeni Buca)
13.00 1877 Alemdağspor-Ofspor (Alemdağ)
13.00 Artvin Hopaspor-Antalya Kemerspor (Hopa İlçe)
13.00 Arnavutköy Belediyesi-Payasspor (Bolluca)

2. Grup:

4 Şubat Perşembe
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Tekirdağspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 İskenderun-Tokatspor (İskenderun 5 Temmuz)
13.00 Ceyhanspor-Nazilli Belediyespor (Ceyhan İlçe)
13.00 Belediye Kütahyaspor-Halide Edip Adıvarspor (Dumlupınar)
13.00 Fethiyespor-Darıca Gençlerbirliği (Fethiye İlçe)
13.00 Kahta 02-Çengelköy Futbol Yatırımları (Kahta İlçe)
13.00 Yomraspor-Yozgatspor 1959 (Yomra İlçe)
13.00 Mardin Fosfatspor-Ağrı 1970 (Mardin 21 Kasım)

3. Grup:

4 Şubat Perşembe
13.00 Isparta 32-Batman Petrolspor (Isparta Atatürk)
13.00 Osmaniyespor-Şile Yıldızspor (7 Ocak)
13.00 Gölcükspor-Somaspor (Gölcük Şehir)
13.00 Esenler Erokspor-Karşıyaka (Esenler)
13.00 Elazığ Karakoçan-Çarşambaspor (Elazığ Doğukent)
13.00 Erbaaspor-İçel İdmanyurdu (Erbaa İlçe)
13.00 Yalovaspor-Arhavispor (Yalova Atatürk)
13.00 Cizrespor-Çatalcaspor (Cizre Hamit Özalp)

4. Grup:

Yarın
13.00 Bursa Yıldırımspor-Silivrispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.00 52 Orduspor FK-Muğlaspor (Ordu 19 Eylül)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Bergama Belediyespor (Dağılgan)
13.00 Düzcespor-Kozanspor (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
13.00 Alanya Kestelspor-Adıyaman 1954 (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Modafen (Kelkit İlçe)
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Şanlıurfa GAP)

 

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi

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