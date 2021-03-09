Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi, 4 grupta 32 maç oynanacak
Futbolda Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22'nci, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 25. hafta maçları, yarın ve 11 Mart Perşembe günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda maçların programı şöyle:
- 1. Grup
11 Mart Perşembe:
12.00 Manisaspor-Artvin Hopaspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Payasspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Payas İlçe)
13.30 Antalya Kemerspor-Fatsa Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
14.00 Bucaspor 1928-1877 Alemdağspor (Yeni Buca)
14.00 Arnavutköy Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Bolluca)
14.00 Belediye Derincespor-Kızılcabölükspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
14.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Diyarbakır)
14.00 Ofspor-Çankaya (Of İlçe)
- 2. Grup
11 Mart Perşembe:
14.00 İskenderun-Tekirdağspor (İskenderun 5 Temmuz)
14.00 Mardin Fosfatspor-Karaman Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
14.00 Kahta 02-Büyükçekmece Tepecikspor (Kahta İlçe)
14.00 Ceyhanspor-Yomraspor (Ceyhan İlçe)
14.00 Ağrı 1970-Atlas Maden Çengelköyspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Tokatspor-Nazilli Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
14.00 Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)
14.00 Belediye Kütahyaspor-Yozgatspor 1959 (Dumlupınar)
- 3. Grup
11 Mart Perşembe:
13.00 Çarşambaspor-Somaspor (Çarşamba İlçe)
14.00 Arhavispor-Karşıyaka (Arhavi İlçe)
14.00 Çatalcaspor-Batman Petrolspor (Tepecik Şenol Güneş)
14.00 Cizrespor-İçel İdmanyurdu (Cizre Hamit Özalp)
14.00 Yalovaspor-Şile Yıldızspor (Yalova Atatürk)
14.00 Elazığ Karakoçan-Altındağspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Gölcükspor-Osmaniyespor (Gölcük Şehir)
14.00 Esenler Erokspor-Erbaaspor (Esenler Erokspor)
- 4. Grup
Yarın:
14.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bayrampaşaspor (Sultanbeyli Gölet)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Kelkit İlçe)
14.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
14.00 Düzcespor-Bursa Yıldırımspor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Muğlaspor (Başpınar)
14.00 Modafen-Kozanspor (Alemdağ)
14.00 Bergama Belediyespor-Adıyaman 1954 (Bergama 14 Eylül)
14.00 68 Aksaray Belediyespor-Silivrispor (Dağılgan)
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