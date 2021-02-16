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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 4 grupta 32 maç...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 4 grupta 32 maç...

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Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 4 grupta 32 maç...
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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 19, 2, 3 ve 4. Grup'ta 21. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda oynanacak maçların programı şöyle:

- 1. Grup:

12.00 Manisaspor-Payasspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Çankaya-Fatsa Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.00 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (Yeni Buca)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)
13.00 Artvin Hopaspor-Diyarbekirspor (Hopa İlçe)
13.00 Nevşehir Belediyespor-Ofspor (Nevşehir Gazi)
13.00 Kızılcabölükspor-Antalya Kemerspor (Denizli Atatürk)

- 2. Grup:

13.00 Fethiyespor-Tekirdağspor (Fethiye İlçe)
13.00 Halide Edip Adıvarspor-Tokatspor (Maltepe Hasan Polat)
13.00 Mardin Fosfatspor-Nazilli Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
13.00 Yomraspor-Karaman Belediyespor (Yomra İlçe)
13.00 Kahta 02-Darıca Gençlerbirliği (Kahta İlçe)
13.00 İskenderun-Çengelköy Futbol Yatırımları (İskenderun 5 Temmuz)
13.00 Ceyhanspor-Yozgatspor 1959 (Ceyhan İlçe)
13.00 Belediye Kütahyaspor-Ağrı1970 (Dumlupınar)

- 3. Grup:

13.00 Gölcükspor-Batman Petrolspor (Gölcük Şehir)
13.00 Isparta 32-Şile Yıldızspor (Isparta Atatürk)
13.00 Yalovaspor-Somaspor (Yalova Atatürk)
13.00 Erbaaspor-Altındağspor (Erbaa İlçe)
13.00 Elazığ Karakoçan-Karşıyaka (Elazığ Doğukent)
13.00 Cizrespor-Çarşambaspor (Cizre Hamit Özalp)
13.00 Esenler Erokspor-İçel İdmanyurdu (Esenler Erokspor)
13.00 Çatalcaspor-Arhavispor (Tepecik Şenol Güneş)

- 4. Grup:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Bayrampaşa (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.00 Düzcespor-Silivrispor (Düzce 18 Temmuz)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor (Kelkit İlçe)
13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kozanspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Dağılgan)
13.00 52 Orduspor-Adıyaman 1954 (19 Eylül)
13.00 Bergama Belediyespor-Modafen (Bergama 14 Eylül)
13.00 Alanya Kestelspor-Siirt İl Özel İdaresi (Alanya Milli Egemenlik)

 

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi 4 grupta 32 maç...

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