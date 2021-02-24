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GeriFutbol Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 4 grup 32 maç...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 4 grup 32 maç...

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Misli.com 3. Lig'de hafta içi mesaisi! 4 grup 32 maç...
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Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 20. hafta, 2, 3 ve 4. Grup'ta ise 23. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 13.00'te başlayacak maçların programı şöyle:

- 1. Grup:
Manisaspor-Bucaspor 1928 (Manisa 19 Mayıs)
Arnavutköy Belediyespor-1877 Alemdağspor (Bolluca)
Belediye Derincespor-Artvin Hopaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)
Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)
Ofspor-Kızılcabölükspor (Of İlçe)
Antalya Kemerspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kemer İlçe)
Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Çankaya (Edirne 25 Kasım)
Payasspor-Fatsa Belediyespor (Payas İlçe)

- 2. Grup:
Kahta 02-Tekirdağspor (Kahta İlçe)
Ceyhanspor-Karaman Belediyespor (Ceyhan İlçe)
Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)
Tokatspor-Ağrı 1970 (Tokat Gaziosmanpaşa)
Halide Edip Adıvarspor-Çengelköy (Maltepe Hasan Polat)
Belediye Kütahyaspor-Nazilli Belediyespor (Dumlupınar)
İskenderun-Darıca Gençlerbirliği (İskenderun 5 Temmuz)
Mardin Fosfatspor-Yozgatspor 1959 (Mardin 21 Kasım)

Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Şubat 2021)
Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Şubat 2021)

- 3. Grup:
Gölcükspor-Şile Yıldızspor (Gölcük Şehir)
Esenler Erokspor-Altındağspor (Esenler Erokspor)
Isparta 32-Osmaniyespor (Isparta Atatürk)
Arhavispor-Çarşambaspor (Arhavi İlçe)
Çatalcaspor-Somaspor (Tepecik Şenol Güneş)
Cizrespor-Karşıyaka (Cizre Hamit Özalp)
Yalovaspor-Batman Petrolspor (Yalova Atatürk)
Elazığ Karakoçan-İçel İdmanyurdu (Elazığ Doğukent)

- 4. Grup:
52 Orduspor-Siirt İl Özel İdaresi (19 Eylül)
Düzcespor-Bayrampaşaspor (Düzce 18 Temmuz)
Alanya Kestelspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
Modafen-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Alemdağ)
Bergama Belediyespor-Muğlaspor (Bergama 14 Eylül)
68 Aksaray Belediyespor-Kozanspor (Dağılgan)
1954 Kelkit Belediyespor-Adıyaman 1954 (Kelkit İlçe)
Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)

 

Misli.com 3. Ligde hafta içi mesaisi 4 grup 32 maç...

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